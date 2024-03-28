"Все это выглядит очень плохо": вице-мэр Кохтла-Ярве отправился бегать, когда в городском собрании его ждали депутаты

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что Денис Шалкаускас, заместитель мэра в области образования и культуры, получивший много критики со стороны оппозиции, должен решить, хочет ли он быть спортсменом или заместителем мэра.

"Так продолжаться долго не может ", - сказал мэр о том, что Шалкаускас, находящийся на посту всего четыре месяца и являющийся одним из лучших бегунов на средние дистанции в Эстонии, неоднократно брал неожиданные отгулы из-за соревнований и тренировок, и, вероятно, ему придется делать это еще больше в течение летнего соревновательного сезона.

Утром в четверг, 28 марта, по предложению горуправы было созвано внеочередное заседание Кохтла-Ярвеского горсобрания, на котором вице-мэр Денис Шалкаускас должен был выступить докладчиком по трем из четырех вопросов, касающихся реорганизации городской образовательной сети. Зампредседателя депутатской комиссии по образованию и культуре Хендрик Агур, заявил, что членов собрания надурили. "Все это выглядит очень плохо. Сегодня рабочий день, я пришел из школы на заседание горсобрания, но горуправа снимает эти вопросы с повестки дня", - Хендрик Агур, работающий школьным директором, был очень раздражен.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело заявил, что снятие с повестки дня вопросов, касающихся школьной сети, не связано с тем, находится ли Шалкаускас за границей или нет. "Мы назначили докладчиком Дениса Шалкаускаса, но тогда мы еще не знали очень критической позиции попечительских советов. Приняв во внимание отзывы депутатов, мы решили отозвать проект", - объяснил Казело.