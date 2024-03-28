Легендарный замдиректора КаПо из Ида-Вирумаа покинул должность

Александер Тоотс заявил через пресс-службу КаПо, что 15 лет работы в Вирумаа, а затем 16 лет в должности заместителя генерального директора - это достаточно длительный срок, за который они затруднили действия врагов безопасности Эстонии. "Достичь таких результатов в течение столь длительного периода времени можно только работая вместе как эффективная команда", - отметил Тоотс. "Я старался сделать со своей стороны все возможное для блага Эстонии".

По словам гендиректора КаПо Марго Паллосона, вклад Тоотса трудно переоценить. "Он определенно один из самых легендарных наших полицейских", - сказал Паллосон. "За время его пребывания в должности было возбуждено в общей сложности 23 дела о преступниках, действовавших против нашего государства и преимущественно в пользу России, а также Китая, по которым был вынесен обвинительный приговор, что говорит само за себя - результат имеет значение, когда речь идет о безопасности".

Новым заместителем гендиректора Полиции безопасности с апреля станет Таави Наритс, опытный офицер КаПо. По словам Паллосона, Наритс имеет достаточно длительный опыт работы против российской разведки и деятельности по оказанию влияния, он уже вносил свой вклад в очень важные дела.

У гендиректора Полиции безопасности Марго Паллосона всего три заместителя: вместе с Таави Наритсом службу продолжают нести Андрес Ратассепп и Мартин Перлинг.