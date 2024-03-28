Пт, 29.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Легендарный замдиректора КаПо из Ида-Вирумаа покинул должность

Северное побережье
Copy
Будучи любителем бега на длинные дистанции, Александер Тоотс часто участвует в спортивных мероприятиях в Ида-Вирумаа.
Будучи любителем бега на длинные дистанции, Александер Тоотс часто участвует в спортивных мероприятиях в Ида-Вирумаа. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Уроженец Кохтла-Ярве Александер Тоотс (55), который в течение 16 лет был заместителем директора Полиции безопасности (КаПо), сегодня покинул службу.

Александер Тоотс заявил через пресс-службу КаПо, что 15 лет работы в Вирумаа, а затем 16 лет в должности заместителя генерального директора - это достаточно длительный срок, за который они затруднили действия врагов безопасности Эстонии. "Достичь таких результатов в течение столь длительного периода времени можно только работая вместе как эффективная команда", - отметил Тоотс. "Я старался сделать со своей стороны все возможное для блага Эстонии".

По словам гендиректора КаПо Марго Паллосона, вклад Тоотса трудно переоценить. "Он определенно один из самых легендарных наших полицейских", - сказал Паллосон. "За время его пребывания в должности было возбуждено в общей сложности 23 дела о преступниках, действовавших против нашего государства и преимущественно в пользу России, а также Китая, по которым был вынесен обвинительный приговор, что говорит само за себя - результат имеет значение, когда речь идет о безопасности".

Новым заместителем гендиректора Полиции безопасности с апреля станет Таави Наритс, опытный офицер КаПо. По словам Паллосона, Наритс имеет достаточно длительный опыт работы против российской разведки и деятельности по оказанию влияния, он уже вносил свой вклад в очень важные дела.

У гендиректора Полиции безопасности Марго Паллосона всего три заместителя: вместе с Таави Наритсом службу продолжают нести Андрес Ратассепп и Мартин Перлинг.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх