Производство электричества на Балтийской электростанции в Нарве останавливается, решения о работниках пока нет

В "Eesti Energia" уточнили, что консервация энергоблока Балтийской электростанции, работающего на сланце и древесной щепе, означает дезактивацию оборудования, но с сохранением возможности возобновления эксплуатации.

При этом продолжит работу газовая котельная Балтийской электростанции, которая снабжает Нарву теплоэнергией для отопления и горячего водоснабжения.

Балтийской электростанцией управляет дочерняя компания "Eesti Energia" - "Enefit Power". Председатель ее правления Андрес Вайнола сказал в связи с консервацией энергоблока, что решение в отношении работников пока не принято.

- Мы стараемся предложить части сотрудников возможность продолжения работы в развивающейся химической промышленности. Мы примем окончательное решение, когда будут уточнены ожидания собственника к "Enefit Power", - сказал Вайнола.

Он объяснил, что из-за падения цен на газ и электроэнергию и по причине высокой цены на выбросы CO2 в атмосферу производство электроэнергии на основе сланца больше не является конкурентоспособным на рынке. Это означает, что сланцевые электростанции, включая Балтийскую электростанцию, значительно реже попадают на рынок, а возможность покрывать эксплуатационные расходы рыночными доходами чаще отсутствуют.

- Долгосрочная стратегия "Eesti Energia" предусматривает пошаговое прекращение производства электроэнергии из сланца, которое заменит химическая промышленность, основанная на экономике замкнутого цикла. Производство электроэнергии будет сфокусировано на возобновляемых источниках и на управляемых мощностях с более низкими постоянными затратами. Наш регион вышел из энергокризиса довольно быстро, уже в 2023 году многие блоки "Enefit Power" не попадали на рынок, и этот тренд сохраняется. Несмотря на консервацию блока Балтийской электростанции мы сохраняем возможность обеспечить предусмотренную в ожидании собственника резервную мощность, - отметил Вайнола.

Если в 2022 году на Enefit Power было произведено 5,1 ТВт•ч электроэнергии, то в 2023 году только 2,2 ТВт•ч, то есть производство сократилось более, чем в два раза. В таком же соотношении сократилось и производство электроэнергии на Балтийской электростанции, которое с 1 ТВт•ч в 2022 году упало до 0,48 ТВт•ч в 2023 году. По прогнозу доходы с рынка не покроют в 2024 году расходы на эксплуатацию станции.