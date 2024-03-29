20 ЛЕТ В НАТО ⟩ Кая Каллас: "Благодаря принятым тогда правильным и необходимым решениям мы живем в свободной и безопасной Эстонии"

По словам премьер-министра Каи Каллас, после восстановления независимости в Эстонии мы сразу же приняли решение, что никогда больше не останемся одни. Именно поэтому вступление Эстонии в НАТО стало одной из главных внешнеполитических целей после восстановления независимости. "Мы сразу же начали готовить почву для вступления Эстонии в НАТО. Это была общая цель, ради которой упорно трудились президент, правительство, дипломаты, чиновники и эстонский народ. С утра до вечера, из года в год, потому что мы знали, какую высокую цену платим за одиночество. И в 2004 году перед штаб-квартирой НАТО был поднят эстонский флаг", - сказала Каллас.

Премьер-министр подчеркнула, что поскольку в то время мы приняли правильные и необходимые решения, мы живем сейчас в свободной и безопасной Эстонии. "Сегодня у нас столько всего, чем стоит дорожить и что стоит беречь, - сказала Каллас. - Я рада, что народ Эстонии по-прежнему высоко ценит НАТО, и что за последние два года поддержка членства в альянсе среди населения с иным родным языком удвоилась", - добавила она.