Исполнилось 20 лет со дня вступления Эстонии в НАТО, в связи с чем выступила премьер-министр Кая Каллас. Ее слова приводит коммуникационное бюро правительства.
20 ЛЕТ В НАТО ⟩ Кая Каллас: "Благодаря принятым тогда правильным и необходимым решениям мы живем в свободной и безопасной Эстонии"
По словам премьер-министра Каи Каллас, после восстановления независимости в Эстонии мы сразу же приняли решение, что никогда больше не останемся одни. Именно поэтому вступление Эстонии в НАТО стало одной из главных внешнеполитических целей после восстановления независимости. "Мы сразу же начали готовить почву для вступления Эстонии в НАТО. Это была общая цель, ради которой упорно трудились президент, правительство, дипломаты, чиновники и эстонский народ. С утра до вечера, из года в год, потому что мы знали, какую высокую цену платим за одиночество. И в 2004 году перед штаб-квартирой НАТО был поднят эстонский флаг", - сказала Каллас.
Премьер-министр подчеркнула, что поскольку в то время мы приняли правильные и необходимые решения, мы живем сейчас в свободной и безопасной Эстонии. "Сегодня у нас столько всего, чем стоит дорожить и что стоит беречь, - сказала Каллас. - Я рада, что народ Эстонии по-прежнему высоко ценит НАТО, и что за последние два года поддержка членства в альянсе среди населения с иным родным языком удвоилась", - добавила она.
По словам премьер-министра, Эстония является сильным и надежным партнером для своих союзников. "Наше слово имеет значение, а наши поступки имеют вес. Эстония вкладывает в оборону более 3% от ВВП. Мы активно участвуем в дискуссиях НАТО и сидим за тем столом, где принимаются решения. Я благодарна всем нашим союзникам, в том числе тем, кто служит в Эстонии, обеспечивая нашу общую безопасность", - сказала она.
На следующей неделе, 4 апреля, НАТО празднует свое 75-летие. "НАТО - сильная и единая организация, но мир вокруг нас изменился. Это произошло по вине нашего восточного соседа - России, которая уже третий год подряд ведет кровопролитную войну в Украине", - сказала премьер-министр. Победа Украины и поражение России в этой войне имеют экзистенциальное значение для Эстонии, Европы и безопасности НАТО. "Единственный путь к прочному миру в Европе - поддерживать Украину до самой победы, поддерживать ее вступление в НАТО, а также в ЕС", - сказала Каллас.
Премьер-министр подчеркнула, что членам НАТО следует прилагать еще больше сил для своей защиты. "В этом изменившемся мире нам нужно быть уверенными в себе, сосредоточиться на решениях, при необходимости принимать жесткие меры, а также сохранять единство. В этом и заключается суть НАТО".
Летом следующего года лидеры стран НАТО соберутся в Вашингтоне, где состоится саммит, посвященный 75-летию альянса. "Мы ожидаем от этой встречи смелых и конкретных решений, которые укрепят чувство безопасности нашего народа и безопасность евроатлантического региона в долгосрочной перспективе", - сказала Каллас.