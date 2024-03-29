Согласно Закону о дорожном движении, срок обязательного использования зимних шин закончился с наступлением марта, но при этом ночью и утром по-прежнему стоит минусовая температура, так что Департамент транспорта рекомендует перед сменой зимней резины на летнюю учесть свои потребности в вождении и проследить за прогнозом погоды.
Департамент транспорта: с заменой зимних автопокрышек можно еще повременить
"Тем, кому приходится ездить каждый день и в любую погоду, не следует торопиться с заменой шин", - сказал Виллу Ване, эксперт Транспортного департамента по дорожному движению.
Использовать зимние шины в Эстонии обязательно с 1 декабря по 1 марта, а шипованные покрышки разрешены - с 15 октября по 31 марта. Однако при сохранении зимних дорожных и погодных условий использование шипованных покрышек может допускаться еще до 30 апреля, как это и происходит в нынешнем году.