Проблема нехватки семейных врачей будет временно решена

"В Эстонии работают преданные своему делу и компетентные семейные врачи. Однако семейная медицинская помощь не одинаково доступна людям – в Эстонии не хватает врачей повсюду, а особенно в сельской местности", - сказала министр здоровья Рийна Сиккут.

По ее словам, вполне вероятно, что в ближайшие годы человеку, чей семейный врач решит уйти на пенсию, будут помогать разные врачи и медсестры, а не конкретный семейный врач.

Согласно закону, человек имеет право как встать на учет, так и сменить семейного врача. Планов по изменению этого принципа нет, пишет Rus.ERR. Однако в настоящее время из-за углубляющегося дефицита семейных врачей люди зачастую не могут зарегистрироваться в списке, поскольку списки по месту жительства заполнены.

"Поправка к закону способствует обеспечению качественной семейной медицинской помощи. Это кризисное решение на тот период, пока мы не вернемся к ситуации, когда каждому человеку гарантирован семейный врач в своем центре здоровья", - добавила Сиккут.