У обрыва Онтика нашли автомобиль и тело мужчины

В пятницу около полудня прохожий сообщил в полицию, что у обрыва Онтика находится автомобиль. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили возле машины тело мужчины. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит личность погибшего.