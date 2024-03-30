Сб, 30.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

У обрыва Онтика нашли автомобиль и тело мужчины

Северное побережье
Copy
Прибрежный глинт Онтика.
Прибрежный глинт Онтика. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

В Тойлаской волости у обрыва Онтика случайный прохожий обнаружил автомобиль, а потом обнаружилось и тело неизвестного мужчины, как передает Rus.ERR.

В пятницу около полудня прохожий сообщил в полицию, что у обрыва Онтика находится автомобиль. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили возле машины тело мужчины. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит личность погибшего.

Собранные на месте доказательства свидетельствуют, что автомобиль находился там длительное время, а точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного производства.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх