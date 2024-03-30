В Тойлаской волости у обрыва Онтика случайный прохожий обнаружил автомобиль, а потом обнаружилось и тело неизвестного мужчины, как передает Rus.ERR.
У обрыва Онтика нашли автомобиль и тело мужчины
В пятницу около полудня прохожий сообщил в полицию, что у обрыва Онтика находится автомобиль. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили возле машины тело мужчины. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит личность погибшего.
Собранные на месте доказательства свидетельствуют, что автомобиль находился там длительное время, а точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного производства.