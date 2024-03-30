НЕ ЗАБУДЬТЕ! ⟩ С этого воскресенья начинается летнее время - переводим часы

Зимнее время вновь вступит в силу в последнее воскресенье октября в 4 часа, когда часы будут переводиться на час назад.

Как напоминает портал Rus.Postimees, на летнее время переходят все страны ЕС, поскольку в интересах единой работы внутреннего рынка по всему Евросоюзу действуют одинаковые число и время начала и конца летнего времени.