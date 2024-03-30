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НЕ ЗАБУДЬТЕ! ⟩ С этого воскресенья начинается летнее время - переводим часы

Северное побережье
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Настенные часы.
Настенные часы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В ночь на воскресенье, 31 марта, Эстония перейдет на летнее время: в три часа ночи часы надо перевести на час вперед - или убедиться наутро, что они перевелись автоматически.

Зимнее время вновь вступит в силу в последнее воскресенье октября в 4 часа, когда часы будут переводиться на час назад.

Как напоминает портал Rus.Postimees, на летнее время переходят все страны ЕС, поскольку в интересах единой работы внутреннего рынка по всему Евросоюзу действуют одинаковые число и время начала и конца летнего времени.

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