В ночь на воскресенье, 31 марта, Эстония перейдет на летнее время: в три часа ночи часы надо перевести на час вперед - или убедиться наутро, что они перевелись автоматически.
НЕ ЗАБУДЬТЕ! ⟩ С этого воскресенья начинается летнее время - переводим часы
Зимнее время вновь вступит в силу в последнее воскресенье октября в 4 часа, когда часы будут переводиться на час назад.
Как напоминает портал Rus.Postimees, на летнее время переходят все страны ЕС, поскольку в интересах единой работы внутреннего рынка по всему Евросоюзу действуют одинаковые число и время начала и конца летнего времени.