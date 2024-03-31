Пособие на трудоспособность с апреля вырастет

Для лиц, признанных нетрудоспособными, дневная ставка пособия составит 20,57 евро в день (в среднем - 617,10 евро в месяц); для признанных частично трудоспособными - 11,7249 евро в день (в среднем - 351,75 евро в месяц), информируют Касса по безработице и новостной портал Rus.ERR.