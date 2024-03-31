Переход на эстоноязычное обучение: Нарва и Таллинн просят об исключениях

Согласно Закону об основной школе и гимназии и Закону о внесении изменений в другие законы, постепенный переход на обучение на эстонском языке начнется 1 сентября 2024 года - тогда все первые и четвертые классы общеобразовательных школ перейдут на эстонский язык обучения. Об отсрочке этого требования для нескольких школьных классов, в которых обучаются дети с особыми образовательными потребностями, попросили Министерство образования и науки власти Нарвы и Таллинна.

Руководитель перехода на эстоноязычное образование Министерства образования и науки Ингар Дуболазов сказал Postimees, что министерство получило ходатайства от Ласнамяэской основной школы и Нарвы.

"Министерство не планирует начинать предоставлять исключения, поскольку у определенной части учеников с особыми образовательными потребностями такая возможность уже есть. Поэтому можно сказать, что не следует полагаться на исключение", - прокомментировал Дуболазов.

"Обучение на эстонском языке не противопоказано ни одному ребенку с особыми образовательными потребностями. Скорее, это вопрос страхов родителей", - сказала министр образования и науки Кристина Каллас на пресс-конференции правительства 28 марта.

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