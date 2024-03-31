Воздух весной в городах ухудшается. Для уборки улиц от грязи запрещено использовать воздуходувки

"Хотя качество воздуха в Эстонии в целом хорошее, весной качество городского воздуха значительно ухудшается. В этом играют свою роль и слишком поздно начатые уборочные работы, и неправильные методы уборки улиц", - говорит советник отдела атмосферного воздуха Министерства климата Реэт Пруул. "Например, предварительное увлажнение пыли перед уборкой помогает уменьшить количество летающих в воздухе частиц и препятствует их распространению", - советует она.

Взрослый человек вдыхает до 10 миллионов мелких частиц за один раз, но в загрязненном воздухе количество таких частиц может быть значительно больше. Особенно опасны частицы размером менее 2,5 микрометра, потому что они могут пролетать на большие расстояния и оставаться в воздухе на длительное время. Попадая в кровоток и проникая в организм, они могут серьезно навредить здоровью, став причиной инфаркта, инсульта и заболевания легких.

"Каждой весной мы получаем сигналы о том, что в отдельных местах используются воздуходувки для листьев под предлогом уборки пыли. Использование воздуходувки для таких целей запрещено. Пыль просто перегоняют с одного места в другое и она поднимается в воздух, где смешивается с выхлопными газами и мелкими частицами, образуя еще более опасный для здоровья коктейль", - поясняет Пруул.

Увидев использование воздуходувки для уборки пыли, следует уведомить местное самоуправление, которое имеет право осуществлять контроль за уборкой в соответствии с действующими правилами об общественном порядке.

"Местные самоуправления должны инвестировать в уборку улиц и использовать для этого эффективные методы, которые уменьшают загрязнение воздуха и защищают здоровье жителей, - подчеркивает Пруул. - Кроме того, каждый из нас может внести свой вклад в то, чтобы в городской среде было меньше пыли. Например, своевременно поменять шины на летние, предпочесть при возможности велосипед, прогулку или общественный транспорт автомобильным поездкам. Так будет меньше выхлопных газов и меньше мелких частиц".

Если у человека есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, он гуляет с детьми, занимается бегом или другой активной деятельностью, рекомендуется избегать дорог с интенсивным движением транспорта. Кроме того, цветение растений, включая деревья, также может вызывать серьезные проблемы со здоровьем для астматиков. Например, сейчас цветет ольха.

С последними данными о качестве воздуха, включая уровень содержания в нем пыльцы, можно ознакомиться на веб-сайте ЗДЕСЬ.