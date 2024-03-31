ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Почти две трети людей частенько сталкиваются с агрессией на дорогах

Компания Balcia изучила, как часто и в какой форме люди сталкиваются с агрессией на дороге. 64% респондентов встречаются с агрессией на дороге постоянно или время от времени, причем чаще всего такие случаи отмечают водители-женщины.

Исследовательская фирма "Norstat" провела это исследование в феврале 2024 года.

"Под агрессией на дороге мы понимаем любое неподобающее поведение в дорожном движении, например, агрессивный стиль вождения, превышение скорости, ругательства по отношению к другим участникам дорожного движения, неуважение к пешеходам и другие вещи, которым не должно быть места в цивилизованном движении, - комментирует руководитель по продуктам дорожного страхования "Balcia" Тимо Семенов. - Интересно, что агрессивное поведение других участников дорожного движения чаще замечают женщины, 72% которых говорят, что видят его часто или время от времени, тогда как таким же образом ответили лишь 56% мужчин".

Агрессию на дороге чаще всего замечают люди, пользующиеся общественным транспортом, пешеходы и велосипедисты. В разбивке по возрасту чаще всего дорожную агрессию видят молодые участники движения - до 30 лет, 29% из которых наблюдают такую агрессию постоянно. А вот среди 40–50-летних респондентов ее замечают лишь 18%.

"Эти результаты можно объяснить логически, ведь в общественном транспорте человек не выступает водителем, а при передвижении на велосипеде или пешком зачастую высок риск стать жертвой неадекватного дорожного поведения, и поэтому его замечают чаще, - пояснил Семенов. - Кроме того, сегодняшние молодые люди больше привыкли к современной культуре дорожного движения, возможно, к перемещению на легких транспортных средствах, и поэтому чаще замечают, что многие водят, так сказать, с закрытыми глазами".

"В ходе опроса 4% респондентов признали, что им самим трудно оставаться вежливыми и уважительными на дорогах", - добавил Семенов.