Небо над Эстонией меняет цвет от пыли из пустыни Сахара

"Пыль пустыни Сахары находится над Эстонией. Небо сегодня бледное с видимыми коричневато-желтоватыми оттенками", - говорится в сообщении Агентства окружающей среды.

Пыль находится на высоте нескольких километров над Землей в тропосфере. Она не представляет угрозы для здоровья людей, но восход и закат могут быть ярче, чем обычно, отметили в агентстве.