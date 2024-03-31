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Небо над Эстонией меняет цвет от пыли из пустыни Сахара

Северное побережье
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Небо над Финским заливом.
Небо над Финским заливом. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Пыль пустыни Сахары достигла Эстонии, и в небе уже 31 марта видны коричневатые и желтоватые оттенки, как передает Rus.ERR, ссылаясь на Агентство окружающей среды.

"Пыль пустыни Сахары находится над Эстонией. Небо сегодня бледное с видимыми коричневато-желтоватыми оттенками", - говорится в сообщении Агентства окружающей среды.

Пыль находится на высоте нескольких километров над Землей в тропосфере. Она не представляет угрозы для здоровья людей, но восход и закат могут быть ярче, чем обычно, отметили в агентстве.

Пыль пустыни Сахара достигла Эстонии из-за благоприятного расположения воздушных масс. В понедельник и вторник она продолжит перемещаться над Эстонией, а к среде атмосферные осадки очистят воздух.

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Эстония
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