Пыль пустыни Сахары достигла Эстонии, и в небе уже 31 марта видны коричневатые и желтоватые оттенки, как передает Rus.ERR, ссылаясь на Агентство окружающей среды.
Небо над Эстонией меняет цвет от пыли из пустыни Сахара
"Пыль пустыни Сахары находится над Эстонией. Небо сегодня бледное с видимыми коричневато-желтоватыми оттенками", - говорится в сообщении Агентства окружающей среды.
Пыль находится на высоте нескольких километров над Землей в тропосфере. Она не представляет угрозы для здоровья людей, но восход и закат могут быть ярче, чем обычно, отметили в агентстве.
Пыль пустыни Сахара достигла Эстонии из-за благоприятного расположения воздушных масс. В понедельник и вторник она продолжит перемещаться над Эстонией, а к среде атмосферные осадки очистят воздух.