Полиция ищет места с наибольшим количеством нарушений ПДД

По словам подполковника полиции Сирле Лойго, местные жители всегда лучше всех знают и отмечают проблемные места в дорожном движении. Например, в прошлом году больше всего отметок на карте в приложении было сделано в окрестностях улиц Луйсе, Койду и Тоомпуйстеэ в Таллинне. Во время дорожной толоки полиция зафиксировала там 14 нарушений. «Именно поэтому мы призываем всех нам на помощь – отметьте на карте www.liiklustalgud.ee время и те места, где водители превышают скорость. Тогда во время толоки патруль полиции окажется в нужном месте в нужное время,» - сказала Лойго.

Дорожная толока уже стала событием, отмечающем начало весны. С приходом этого времени года полиция зачастую фиксирует больше нарушений скоростного режима, и толока стала хорошим способом привлечь внимание водителей к этой теме. Хотя именно высокие скорости становятся причиной страшных последствий в результате ДТП, люди не считают превышение скорости каким-то серьезным прегрешением. «Глядя на поведение водителей, на то, как они не соблюдают скоростной режим, и вспоминая те превышения скорости, которые мы зафиксировали в прошлом году во время толоки, становится просто страшно. Не хочется думать о том, что произойдет, если водитель на такой скорости вылетит с дороги или врежется в пешеходов,» - добавила Лойго.

Отметки на карте в приложении можно поставить до пятницы, 5 апреля. Полиция проверит все отмеченные места в период с 15 по 19 апреля.

В прошлом году полиция проверила более 1600 разных мест, отмеченных в ходе толоки. Тогда же патрули по всей Эстонии задержали в общей сложности более 2700 водителей, превышающих скорость.