Департамент окружающей среды видит возможность открытия нового маслозавода, но есть условие

Заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Эрик Козенкраниус пояснил, что в интересах охраны окружающей среды стимулировать экономику для производства с нейтральным уровнем углерода и высокой добавленной стоимостью. «Проект комплексного разрешения основан на условии, что компания должна выполнить амбициозный план по снижению воздействия на климат в течение 10 лет. Среди прочего, должны быть закрыты старые топочные установки Eesti Elektrijaam, а сжигание дымовых газов должно быть заменено валоризацией», — сказал Эрик Козенкраниус.

При подготовке проекта Департамент окружающей среды тщательно оценил влияние проекта на достижение климатических целей, на территории Natura 2000, на охраняемые природные объекты и качество окружающего воздуха. Также были оценены риски, связанные с фенольной водой, сточными водами и аварийными ситуациями, а также соответствие деятельности наилучшей возможной технологии.

По словам Козенкраниуса, негативное воздействие производства масла на окружающую среду относительно хорошо прогнозируется и отображено в оценке воздействия на окружающую среду, поскольку аналогичный завод по производству масел уже некоторое время работает в промышленной зоне Аувере. Поэтому возможно найти меры по снижению рисков.

«Для достижения климатических целей, в Европе существует хорошо функционирующая система торговли выбросами углекислого газа. Если Департамент окружающей среды выдаст комплексное экологическое разрешение, то маслозавод будет обязан участвовать в европейской системе торговли выбросами углекислого газа и следовать установленным лимитам на выбросы», — уточнил Козенкраниус.

Во время срока действия разрешения предприятие должно переходить к углеродно-нейтральной химической промышленности, согласно программе развития.

«Самой важной смягчающей последствия мерой является то, что мы впервые в Эстонии будем выдавать комплексное экологическое разрешение на фиксированный срок. Принимая во внимание сферу деятельности, 10 лет - это довольно короткий период времени», - сказал Козенкраниус.

По истечении срока действия разрешения будет необходимо ходатайствовать о получении нового разрешения для продолжения работы предприятия.

«Новый завод окажет негативное воздействие на окружающую среду, но учитывая то, что сжигание ископаемого топлива будет заменено гораздо более экологически чистой химической промышленностью, то это шаг в правильном направлении», — сказал Козенкраниус.