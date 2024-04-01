Партия реформ представит законопроект, позволяющий лишить избирательного права граждан России

Это заявление прозвучало в эфире телепередачи "Terevisioon" на ETV, в ходе обсуждения коалиционных переговоров в Таллинне, сообщает rus.err.

Одна из сторон коалиционных переговоров в Таллинне, партия Isamaa, ранее заявила, что новая возможная коалиция должна занять позицию по вопросу избирательных прав граждан третьих стран на выборах в местные самоуправления. Другие участники переговоров сказал, что не будут обсуждать вопросы государственного уровня на коалиционных переговорах в Таллинне.

Комментируя в понедельник утром ход коалиционных переговоров, лидер таллиннского отделения Isamaa Рийна Солман подчеркнула, что данный вопрос является постоянной темой на переговорах. "В Таллинне производится 46 процентов ВВП Эстонии. Это вопрос безопасности, и если Таллинн не займет позицию по данной теме и не скажет, что пусть с этим разбирается государство, то это немного смешно", – пояснила Солман, как вопрос избирательного права затрагивает местную власть.

На вопрос, не связана ли тема избирательного права с изменением Конституции, что не входит в компетенцию местного самоуправления, Солман ответила, что Isamaa вновь поставит вопрос на обсуждение, поскольку у участников переговоров разные мнения о том, нужно ли вносить изменения в Конституцию или нет.

Пяртель-Пеэтер Пере отметил, что Партия реформ придерживается того же мнения, что и Isamaa. "Этому нужно положить конец", – заявил он. Затем Пере выразил мнение, что Isamaa ломится в открытую дверь, и заявил, что Партия реформ планирует на этой или следующей неделе внести в Рийгикогу законопроект, который не потребует изменения Конституции.