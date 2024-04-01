На новом сайте объясняется, как получить деньги для Ида-Вирумаа

По словам координатора фонда справедливого перехода Ивана Сергеева, возможности для получения грантов широки и охватывают множество различных сфер, поэтому финансирование распределяется через разные учреждения: Государственный центр вспомогательных услуг (RTK), Целевое учреждение предпринимательства и инноваций (EIS), Касса по безработице, и т. д.

«Картина может показаться довольно пестрой, и чтобы людям было легче находить информацию, мы собрали все, что связано с грантами фонда, в одной онлайн-среде. Таким образом, заинтересованные найдут самый быстрый путь именно к тому финансированию, которое соответствует их проекту или идее", - пояснил Сергеев.

Сайт предназначен для использования всеми людьми. Необходимую информацию здесь могут найти как люди, которых процесс перехода затрагивает непосредственно, так и предприниматели или инвесторы. "Сайт предлагает информационные материалы и помощь каждому, неважно, пришли вы сюда с бизнес-идеей, желанием пройти дополнительное обучение или с гражданской инициативой", - добавил Сергеев.

По адресу idavirufond.ee можно найти информацию о процессе справедливого перехода, последние новости, календарь событий и истории уже реализованных проектах. В шапке сайта под кнопкой «Ознакомься с возможностями» можно найти прямой путь к описаниям грантов, откуда заинтересованный посетитель будет перенаправлен уже в конкретное учреждение, к нужному контактному лицу и среде для подачи ходатайства.

«Обобщая можно сказать, что фонд помогает прорастить семена устойчивого роста и развития Ида-Вирумаа. Фонд поддерживает деятельность, повышающую благосостояние людей, конкурентоспособность компаний и экономики, а также активные гражданские инициативы, образовательные проекты и развитие жилой среды. Совокупный эффект от каждой реализованной меры и реализованного проекта будет гораздо шире, чем просто финансирование отдельных инициатив", - рассказал координатор фонда Иван Сергеев.