Мярт Меэсак: Свободной партии больше нет, но ее инициативы по сей день востребованы

Партии и политики настолько заняты отношениями друг с другом, что у них просто не остается времени заниматься делами Эстонии. В результате власть отдаляется от народа, и вся эта деятельность больше не кажется правдоподобной, честной и, что хуже всего, воспринимается довольно отстраненной и отвратительной.

Этот воздух в рейтингах присутствовал и в 2015 году, когда тогдашняя Свободная партия впервые вошла в парламент. На какое-то время она даже обошла Партию реформ с рейтингом почти 20%. Ситуация была похожей. Людям не нравилась политика правительства, и Свободная партия рассматривалась как серьезная альтернатива. Однако следует признать, что в то время члены Свободной партии не сумели использовать веру и надежду избирателей, и вместо того, чтобы творить большие дела, разменивались на мелочи. Хороший урок для всех.

И все же стоит отметить царившие десять лет назад энергию, дух и веру в то, что возможен другой путь. Я очень хорошо помню активистов того времени и людей на улицах, у которых горели глаза, все чувствовали поддержку друг друга и понимали, что вклад каждого необходим и в конечном итоге приведет к достижению великой цели. Можно даже сказать, что было такое уютное чувство, ощущение того, что оказался среди своих. Это было нечто особенное, объединяющее и мотивирующее.