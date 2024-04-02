Министерство решило ⟩ Гимназическая ступень в Кивиыли будет закрыта, учеников русской школы переведут в эстонскую школу

Министерство организовало по вопросу закрытия гимназической ступени в Кивиыли три народных собрания, на которых проектный руководитель ида-вирумааских государственных школ Министерства образования и науки Хилле Ильвес объясняла общине необходимость закрытия. Хотя ни школьный коллектив, ни родители, ни волостные руководители не были согласны со столь быстрым закрытием гимназической ступени, государство этого все же не учло.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik