Министерство образования и науки приняло на прошлой неделе решение о реформе люганузеской школьной сети, лишь частично учтя мнение местного самоуправления.
Для подписчиков
Министерство решило ⟩ Гимназическая ступень в Кивиыли будет закрыта, учеников русской школы переведут в эстонскую школу
Начиная со следующего учебного года, исходя из приказа министра образования и науки Кристины Каллас, вместо трех школ Люганузеской волости будет действовать одна, которая станет называться Кивиылиской государственной школой. Таким было также желание волостного управления, так как поначалу министерство предложило название "Люганузеская государственная школа".