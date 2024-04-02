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Министерство решило ⟩ Гимназическая ступень в Кивиыли будет закрыта, учеников русской школы переведут в эстонскую школу

Эрик Калда
, журналист
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Министерство организовало по вопросу закрытия гимназической ступени в Кивиыли три народных собрания, на которых проектный руководитель ида-вирумааских государственных школ Министерства образования и науки Хилле Ильвес объясняла общине необходимость закрытия. Хотя ни школьный коллектив, ни родители, ни волостные руководители не были согласны со столь быстрым закрытием гимназической ступени, государство этого все же не учло.
Министерство организовало по вопросу закрытия гимназической ступени в Кивиыли три народных собрания, на которых проектный руководитель ида-вирумааских государственных школ Министерства образования и науки Хилле Ильвес объясняла общине необходимость закрытия. Хотя ни школьный коллектив, ни родители, ни волостные руководители не были согласны со столь быстрым закрытием гимназической ступени, государство этого все же не учло. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министерство образования и науки приняло на прошлой неделе решение о реформе люганузеской школьной сети, лишь частично учтя мнение местного самоуправления.

Начиная со следующего учебного года, исходя из приказа министра образования и науки Кристины Каллас, вместо трех школ Люганузеской волости будет действовать одна, которая станет называться Кивиылиской государственной школой. Таким было также желание волостного управления, так как поначалу министерство предложило название "Люганузеская государственная школа".

Для замещения должности директора проведут конкурс

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