Новое здание Тойлаской основной школы может быть построено отдельно либо пристроено к старому

Если Министерство образования и науки утвердит Тойласкую волость в списке получателей поддержки на реорганизацию школьной сети, волостная управа займется подготовкой архитектурного конкурса на строительство нового здания основной школы на 180 мест. По словам тойлаского волостного советника по развитию Мехиса Лууса, следующим шагом будет выбор с помощью Союза архитекторов консультанта, который поможет волости составить условия конкурса и будет консультировать на протяжении всего процесса.