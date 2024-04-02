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Новое здание Тойлаской основной школы может быть построено отдельно либо пристроено к старому

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Помимо прочего, волость спросит мнение архитектора о том, стоит ли использовать в процессе образования старое школьное здание, построенное в начале прошлого века как помещение для слуг оруского дворцового комплекса и в котором сейчас располагаются начальные классы, а также музыкальная и художественная школы.
Помимо прочего, волость спросит мнение архитектора о том, стоит ли использовать в процессе образования старое школьное здание, построенное в начале прошлого века как помещение для слуг оруского дворцового комплекса и в котором сейчас располагаются начальные классы, а также музыкальная и художественная школы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Новое здание Тойлаской основной школы откроет двери в 2028 году, и архитектурный конкурс определит, станет ли его частью старый дом с башней времен существования дворца.

Если Министерство образования и науки утвердит Тойласкую волость в списке получателей поддержки на реорганизацию школьной сети, волостная управа займется подготовкой архитектурного конкурса на строительство нового здания основной школы на 180 мест. По словам тойлаского волостного советника по развитию Мехиса Лууса, следующим шагом будет выбор с помощью Союза архитекторов консультанта, который поможет волости составить условия конкурса и будет консультировать на протяжении всего процесса.

С помощью архитектора-консультанта следует уточнить исходное задание конкурса. В частности, стоит ли использовать в процессе образования старое здание школы, построенное в начале прошлого века как помещение для слуг оруского дворцового комплекса и в котором сейчас располагаются начальные классы, а также музыкальная и художественная школы.

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