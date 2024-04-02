ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Закрытие гимназий и политика

Во время споров о закрытии гимназий в Тойла и Люганузе мы увидели, насколько по-разному вели себя в этой ситуации самоуправления. Тойлаское волостное управление заняло сторону государства и приняло решение в пользу ликвидации гимназической ступени. Ясно, что решающую роль тут сыграли предложенные государством миллионы на строительство нового здания основной школы. По такой же схеме была ликвидирована и Ийзакуская гимназия.

Зато Люганузеское волостное управление до последнего было против прекращения гимназического образования в Кивиыли. Видно, тут свою роль сыграла также политическая составляющая. Люганузеским волостным руководителям было проще занять сторону своего народа, когда увидели, что такое решение вызывает недовольство общины. Ведь волость до этого передала реформируемые школы государству, и, если учесть, что местные выборы состоятся уже через полтора года, такая реакция была вполне ожидаемой.

Тойласким волостным руководителям было сложнее, ведь им, в отличие от люганузеских, пришлось самим принимать решение о закрытии. Может ли это больно отплатить волостным руководителям на следующих выборах? Вполне возможно. Однако весьма вероятно и такое, что к следующим выборам Тойла объединится уже с Йыхви. И там в игру вступят совсем новые факторы.