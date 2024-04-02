В Кохтла-Ярве как коалиция, так и оппозиция считают, что большинство голосов в горсобрании принадлежит им

Янек Пахка (справа) зачитал в горсобрании заявление о выражении недоверия председателю горсобрания Эдуарду Одинцу (слева), которого он обвинял среди прочего в создании враждебной атмосферы в горсобрании. По словам Одинца, это субъективная оценка, с которой оппозиция нападает на его личность, так как других аргументов нет.

Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik