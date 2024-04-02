Оппозиция Кохтла-Ярвеского горсобрания уверена, что наберет необходимые для свержения городских руководителей 13 голосов, и в то же время властный союз убежден, что попытка выражения недоверия 19 апреля провалится.
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В Кохтла-Ярве как коалиция, так и оппозиция считают, что большинство голосов в горсобрании принадлежит им
Перед праздниками оппозиция Кохтла-Ярвеского горсобрания подала заявления о выражении недоверия как председателю горсобрания Эдуарду Одинцу, так и мэру Хенри Казело. Отстранения Одинца добиваются семь депутатов, снятия Казело - восемь.