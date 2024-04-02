Женский хоккейный турнир принес Кохтла-Ярве хорошие эмоции и слова похвалы

В игре за второе место Эстония победила в пятницу Израиль - 3:0. За эстонскую команду шайбы забили Эмилия Когер, капитан команды Мерлин Гриффин и Олеся Прантс. В турнире с участием женских команд из мировой пятой десятки сильнейших Эстония выиграла также у Боснии и Герцеговины со счетом 5:2, а в дополнительное время переиграла также Сингапур со счетом 2:1. Единственное поражение со счетом 0:1 она потерпела от победившей в турнире команды Таиланда, одолевшей всех четырех соперников и поднявшейся на следующий год в более сильную А-группу II дивизиона.