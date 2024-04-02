Хотя женской сборной Эстонии по хоккею и не хватило совсем немного, чтобы занять первое место в проходившем в Кохтла-Ярве турнире подгруппы чемпионата мира по хоккею, молодая команда подарила болельщикам много хороших эмоций, а город Кохтла-Ярве доказал, что успешно справляется с организацией такого международного турнира.
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Женский хоккейный турнир принес Кохтла-Ярве хорошие эмоции и слова похвалы
В игре за второе место Эстония победила в пятницу Израиль - 3:0. За эстонскую команду шайбы забили Эмилия Когер, капитан команды Мерлин Гриффин и Олеся Прантс. В турнире с участием женских команд из мировой пятой десятки сильнейших Эстония выиграла также у Боснии и Герцеговины со счетом 5:2, а в дополнительное время переиграла также Сингапур со счетом 2:1. Единственное поражение со счетом 0:1 она потерпела от победившей в турнире команды Таиланда, одолевшей всех четырех соперников и поднявшейся на следующий год в более сильную А-группу II дивизиона.