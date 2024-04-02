ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему в Эстонии не проводили референдум по вопросу однополых браков?

Избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа депутат Арво Аллер (EKRE) спросил в сделанном в понедельник в Рийгикогу запросе, почему в Эстонии перед изменением определения понятия брака и названием браком однополого сожительства не провели соответствующий референдум. "Или народ скажет, что брак означает, будто два однополых могут делать это и гомосексуалисты могут вступать в брак, или мы останемся при том, что брак образуют мужчина и женщина. Тогда с этой темой было бы покончено. Почему вы боитесь проведения референдума?"