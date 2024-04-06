Подписчики Кайро Кийтсака в социальных сетях знают, когда пора менять шины. Однако при планировании отпуска на него полагаться не стоит, если вы хотите наслаждаться летней погодой, а не гоняться за грозами.

Хотя в последние годы самым приятным месяцем для отдыха с точки зрения погоды был июнь, Кайро Кийтсак планирует свой летний отпуск на период с конца июля до середины августа, потому что тогда вероятность штормовой погоды выше. "Прошлый август был очень грозовым, удалось много поездить", - вспоминает он на встрече в Вокаской библиотеке.

Несмотря на то, что погода с каждым днем становится все более весенней, он пока не спешит менять шипованную резину на летнюю.