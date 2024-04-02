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Скончалась старейшая жительница Эстонии

Северное побережье
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Оттилие-Армильде Тиннури.
Оттилие-Армильде Тиннури. Фото: Marianne Loorents

В понедельник, 1 апреля, как с сожалением рассказывает Postimees, в возрасте 110 лет в Раквере скончалась Оттилие-Армильде Тиннури, считавшаяся старейшим жителем Эстонии.

Оттилие-Армильде Тиннури родилась 3 февраля 1914 года. Семья с восемью детьми жила в деревне Сибери недалеко от Кунда, что в Ляэне-Вирумаа. Девочке было несколько месяцев, когда началась Первая мировая война.

Женщина переехала в Раквере в 1952 году. Оттилия-Армильде всю свою жизнь проработала на бывшей фабрике по производству торгового инвентаря KIT в Раквере, она трудилась шлифовщицей.

Главным делом своей жизни она называла строительство дома.

Родственники рассказали, что Оттилие-Армильде Тиннури мирно скончалась в своей постели.

Подробнее читайте в публикации на портале Rus.Postimees.

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Эстония
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