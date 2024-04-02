В деревне Конью Тойлаской волости оставленный без должного контроля костер запалил сухую траву и чуть не привел к большой беде.
Жилые дома едва не загорелись из-за костра: виновному - штраф
В понедельник, 1 апреля, в 14.40 поступило сообщение в Центр тревоги о возгорании сухой травы неподалеку от строений в деревне Конью. По словам звонившего, пожар уже начал угрожать жилым домам.
Как установили в Идаском спасательном центре, трава загорелась из-за костра, оставленного без присмотра. Искры разлетелись по ветру и вызвали пожар на соседской территории.
К моменту прибытия пожарных команд местным жителям удалось самим потушить пламя. Спасатели лишь осмотрели территорию и убедились, что опасность миновала.
Вдобавок, спасатели выписали землевладельцу штраф - за небрежное разжигание костра.