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Жилые дома едва не загорелись из-за костра: виновному - штраф

Илья Смирнов
, журналист
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В деревне Конью Тойлаской волости оставленный без должного контроля костер запалил сухую траву.
В деревне Конью Тойлаской волости оставленный без должного контроля костер запалил сухую траву. Фото: Ida päästekeskus

В деревне Конью Тойлаской волости оставленный без должного контроля костер запалил сухую траву и чуть не привел к большой беде.

В понедельник, 1 апреля, в 14.40 поступило сообщение в Центр тревоги о возгорании сухой травы неподалеку от строений в деревне Конью. По словам звонившего, пожар уже начал угрожать жилым домам.

Как установили в Идаском спасательном центре, трава загорелась из-за костра, оставленного без присмотра. Искры разлетелись по ветру и вызвали пожар на соседской территории.

К моменту прибытия пожарных команд местным жителям удалось самим потушить пламя. Спасатели лишь осмотрели территорию и убедились, что опасность миновала.

Вдобавок, спасатели выписали землевладельцу штраф - за небрежное разжигание костра.

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