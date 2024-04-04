В Йыхвиском концертном доме прозвучат зажигательная босанова и бессмертные произведения Баха

Пополнить запасы витаминов душевного здоровья можно будет на двух концертах. В субботу, 6 апреля, в концерте "Бразильская серенада" примут участие проживающий в Америке фаготист-виртуоз эстонского происхождения Мартин Куускманн и американский джазовый пианист и композитор бразильского происхождения Ховино Сантос Нето. Номинировавшиеся на премию "Grammy" музыканты порадуют публику зажигательными ритмами босановы и знакомыми мелодиями, написанными классиками мира музыки.

Фаготист-виртуоз Мартин Куускманн. Фото: Eesti Kontsert

Мартин Куускманн, который в апреле выступит перед родной публикой, чувствует особую связь с бразильской музыкой. "Иногда я думаю, что один черт знает, кто только не является родственниками эстонцев. Не знаю почему, но бразильская музыка мне очень близка по духу, ее легко играть, как будто я родом из тех мест", - делится он.

Мартин Куускманн уверен, что для босановы особо значима эмоциональная и познавательная природа музыки. "Я не могу сказать, для чего больше подходит босанова - для фагота, голоса, виолончели или саксофона. Она подходит исполнителю. Амплитуда фагота - от баса до альта - аналогична человеческому голосу. Босанова создается не инструментом, а моим внутренним я", - добавил музыкант.

По словам Куускманна, Ховино Сантос Нето один из лучших исполнителей бразильской музыки. "Мы уже несколько раз исполняли с ним эту программу, и всегда успешно. Ховино Сантос Нето способен привлечь любую аудиторию. Как бразилец, он знает эту музыку вдоль и поперек, и у нас с ним абсолютная музыкальная синергия".

А в пятницу, 12 апреля, в Йыхвиском концертном доме переплетутся музыка и поэзия. На концерте "Бах и Ыннепалу" пианистка Ирина Захаренкова исполнит вечную музыку Иоганна Себастьяна Баха, которая будет сочетаться с произведениями любимого писателя и поэта Тыну Ыннепалу.

Музыку Баха и поэзию Ыннепалу с большим интересом могут послушать все - как впервые посещающие концертные залы, так и опытные меломаны и любители поэзии, настоящие гурманы от искусства.