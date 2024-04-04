В пятницу, 5 апреля в 18.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры XXIX Музыкальный фестиваль имени Евгения Мравинского совместно с фестивалем "В объятиях классики" представляют гала-концерт "Две души: скрипка и фортепиано". В воскресенье, 7 апреля в 19.00 концерт проходит в таллиннском концертном зале театра "Эстония".
Вечер камерной музыки, объединяющий два фестиваля
Праздник классической музыки устраивают художественный руководитель и дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура и профессор Нью-Йоркского университета, пианист-виртуоз Майкл (Михаил) Булычев-Оксер, а также солистка Мириам Дэвис - изысканная скрипачка, которую называют сияющей звездой британской сцены.
В программе прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса, Никколо Паганини, Клода Дебюсси, Эрнеста Шоссона и Алексея Шора.
- Мы с Майклом знакомы больше двадцати лет, постоянно общаемся и неоднократно устраивали разные музыкальные проекты, - сказал художественный руководитель и дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура. - На этот раз программу составлял он сам, но, несомненно, всем нам предстоит прекрасный вечер.
Майкл Булычев-Оксер - выдающийся исполнитель, композитор и продюсер. Он выступал на самых престижных сценах мира, таких как Карнеги-холл, Меркин-холл в Нью-Йорке, центр Кеннеди в Вашингтоне, Концертный зал Плейель в Париже, Вигмор-холл в Лондоне и др. Неоднократно его слышали и в театре "Эстония".
Он также организует международные музыкальные мероприятия по всему миру; в их числе Международный музыкальный конкурс имени Дж. Гершвина в Нью-Йорке и музыкальный фестиваль "В объятиях классики" в Эстонии, Латвии, Финляндии. Его часто приглашают в жюри международных конкурсов, проходящих в разных странах. В 2022 году он исполнил "Двойной концерт Мендельсона" с израильским скрипачом-виртуозом Шломо Минцем.
Мириам Дэвис - британская скрипачка и модель, известная своей ослепительной красотой и смелыми интерпретациями.
Седьмого апреля к вышеназванным участникам гала-концерта присоединятся победители международного музыкального конкурса "Vertex": Эйми Вакуи (скрипка; Япония), Джелин Ли (скрипка; Южная Корея/Австрия), Аста Дора Финнсдоттир (фортепиано; Исландия).