Криста Ару откроет серию фольклорных вечеров в Йыхви

"Viru Instituut" организует в среду в 17.30 в Йыхвиской центральной библиотеке фольклорный вечер "Kultuuririkkus Virumaal - keel, pärimus, kulgemine ajas", где историк журналистики и музеолог Криста Ару, уроженка деревни Пагари, порассуждает о культурном богатстве Вирумаа.

Гостья свяжет два тематических года: нынешний Год культурного многообразия и 2025 год, когда будет отмечаться пятисотлетие со дня появления первой известной книги на эстонском языке. "Это довольно логично, ведь Криста - директор библиотеки Тартуского университета, а фольклорные вечера будут проходить в библиотеках. Она, конечно, очень интересно рассказывает о книгах", - сказал руководитель "Viru Instituut" Айвар Сурва.

Фольклорный вечер в Йыхвиской центральной библиотеке станет первой ласточкой. "Мы планируем проводить фольклорные вечера и в Ида-, и в Ляэне-Вирумаа. Идея состоит в том, чтобы проводить их раз в квартал, но, возможно, и чаще", - сказал Сурва.