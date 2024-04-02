Кренгольмская мануфактура станет территорией автогонок

Мэр Нарвы Яан Тоотс и заместитель заведующего отдела культуры Нарвской городской управы Дмитрий Вергун 1 апреля встретились с представителями Эстонского союза автоспорта. Темой встречи был 2-й этап ралли-спринта по пересеченной местности 2024 года, который пройдет в Нарве 4 мая на территории легендарной Кренгольмской мануфактуры.

Как уточнили в городской управе, окончательные согласования между всеми сторонами по организации соревнований пройдут на днях, а билеты поступят в продажу на следующей неделе.