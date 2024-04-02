Началась весенняя миграция земноводных - требуются волонтеры

По словам руководителя кампании "Лягушки на шоссе" Биргит Пурга, для ведущей оседлый образ жизни популяции лягушек такая массовая гибель весной по пути на свадьбу может означать вымирание. "Поэтому участки шоссе с огромными жертвами очень опасны для более уязвимых лягушачьих сообществ. Тем более, что все наши земноводные находятся под охраной природы", - пояснила Пурга.

Миграция земноводных замечена уже по всей Эстонии. Начало весенней миграции земноводных к местам размножения подстегнули температура выше нуля и прошедший в некоторых местах дождик. "На данный момент в путь отправились, в основном, тритоны, то есть хвостатые лягушки, и травяные лягушки. К сожалению, большое количество мигрирующих в выходные земноводных уже погибло под колесами автомобилей", - сказала Пурга. "Когда погода становится прохладнее, миграция лягушек также замедляется, но при потеплении она снова набирает обороты, поэтому стоит быть на чеку и проявлять по отношению к земноводным благосклонность в течение всего апреля", - добавила она.