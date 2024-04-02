В МВД предупредили церковь о недопустимости распространения прокремлевской идеологии

МВД должно гарантировать жителям страны как свободу вероисповедания, так и защитить население от враждебной пропаганды, терроризма и других проявлений агрессии, заявил после встречи чиновников и православного духовенства вице-канцлер Министерства внутренних дел Райво Кюйт. Три епископа - нарвский, маардуский и тартуский, которые после отъезда митрополита Евгения управляют делами церкви, заверили министерство в чистоте своих намерений, пишет Rus.ERR.

"Во-первых, каким будет дальнейшее поведение духовенства? Увидим ли мы, что они руководствуются теми принципами, в которых они нас заверили. Во-вторых, мы обратимся к правоохранительным органам и службам безопасности, чтобы они дали свою оценку ситуации. Также мы предупредили их об ответственности, которая может быть как индивидуальной, так и коллегиальной, то есть каждый будет отвечать в индивидуальном порядке, если будет распространять то, о чем говорил патриарх. Если эти установки будут ретранслироваться здесь в такой же или схожей формулировках, то это будет расцениваться как распространение идеологии, призывающей к вражде", – сказал радионовостям ERR вице-канцлер МВД Райво Кюйт.

Он также призвал прихожан православной церкви сообщать правоохранительным органам, если они услышат распространение враждебной идеологии.

Епископ Тартуской епархии Эстонской православной церкви Даниил сообщил 1 апреля, что всемирный собор и его решения не являются для эстонской церкви обязательными. Все важные решения в православной церкви принимает синод, а проповедовать враждебную идеологию в церкви никто и никогда не собирался, а если бы такое происходило, то уже давно стало бы достоянием общественности.

Эстонская апостольская православная церковь, комментируя заявление Всемирного русского народного собора, сообщила, что осуждает идеологию Русского мира, которую проповедует патриарх Кирилл: "Эта идеология была признана еретической многими православными авторитетами. Мы также подтверждаем наше возмущение тем, что Русский народный собор объявил агрессию против Украины священной войной".