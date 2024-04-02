Отдел культуры Нарвской городской управы просит всех желающих представлять кандидатов для признания их деятельности в области культуры.
Власти Нарвы просят назвать им лучших за последний год деятелей культуры
Конкурс кандидатов проводится с целью отметить деятелей, в том числе молодежь, а также объединения и коллективы, чья выдающаяся деятельность, существенные достижения, инициатива или другие заслуги в сфере культуры за период с мая 2023 по апрель 2024 года имеют глубокое значение для города Нарвы.
Кандидата можно представлять в конкретной номинации. Номинации следующие: аудиовизуальное искусство, изобразительное и прикладное искусство, зрелищное искусство, музыка, литература, народная культура.
Отделом культуры Нарвской городской управы будет создана комиссия, которая рассмотрит предложенные кандидатуры и в итоге назовет тех, чья деятельность достойна быть отмеченной.
Кандидатов могут представлять все физические и юридические лица. Для этого следует заполнить анкету и прислать ее не позднее 30 апреля в отдел культуры Нарвской городской управы в электронном виде по адресу: jelena.protkova@narva.ee с пометкой: "признание деятелей культуры".