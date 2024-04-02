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Власти Нарвы просят назвать им лучших за последний год деятелей культуры

Северное побережье
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Музыканты на Ратушной площади Нарвы.
Музыканты на Ратушной площади Нарвы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Отдел культуры Нарвской городской управы просит всех желающих представлять кандидатов для признания их деятельности в области культуры.

Конкурс кандидатов проводится с целью отметить деятелей, в том числе молодежь, а также объединения и коллективы, чья выдающаяся деятельность, существенные достижения, инициатива или другие заслуги в сфере культуры за период с мая 2023 по апрель 2024 года имеют глубокое значение для города Нарвы.

Кандидата можно представлять в конкретной номинации. Номинации следующие: аудиовизуальное искусство, изобразительное и прикладное искусство, зрелищное искусство, музыка, литература, народная культура.

Отделом культуры Нарвской городской управы будет создана комиссия, которая рассмотрит предложенные кандидатуры и в итоге назовет тех, чья деятельность достойна быть отмеченной.

Кандидатов могут представлять все физические и юридические лица. Для этого следует заполнить анкету и прислать ее не позднее 30 апреля в отдел культуры Нарвской городской управы в электронном виде по адресу: jelena.protkova@narva.ee с пометкой: "признание деятелей культуры".

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Нарва
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