Власти Нарвы просят назвать им лучших за последний год деятелей культуры

Конкурс кандидатов проводится с целью отметить деятелей, в том числе молодежь, а также объединения и коллективы, чья выдающаяся деятельность, существенные достижения, инициатива или другие заслуги в сфере культуры за период с мая 2023 по апрель 2024 года имеют глубокое значение для города Нарвы.

Кандидата можно представлять в конкретной номинации. Номинации следующие: аудиовизуальное искусство, изобразительное и прикладное искусство, зрелищное искусство, музыка, литература, народная культура.

Отделом культуры Нарвской городской управы будет создана комиссия, которая рассмотрит предложенные кандидатуры и в итоге назовет тех, чья деятельность достойна быть отмеченной.

Кандидатов могут представлять все физические и юридические лица. Для этого следует заполнить анкету и прислать ее не позднее 30 апреля в отдел культуры Нарвской городской управы в электронном виде по адресу: jelena.protkova@narva.ee с пометкой: "признание деятелей культуры".