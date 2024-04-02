Нарва-Йыэсуу хочет полностью обновить Народный дом в поселке Ольгина

Городская управа Нарва-Йыэсуу 28 марта подала заявку в меру поддержки Государственного центра вспомогательных услуг (RTK) "Доступные качественные общественные услуги" на реконструкцию и развитие Народного дома Ольгина в качестве общественного центра.

Цель проекта - современное обновление Народного дома Ольгина и создание в нем общественного центра, где будут предоставляться различные важные для местных жителей услуги, проводиться культурные, спортивные и общественные мероприятия, будет вестись молодежная работа и работать библиотека.

Здание будет реконструировано с учетом требований энергоэффективности, улучшатся его помещения и их доступность. Будут также расширен спектр услуг и создадутся новые информационные системы.

Решение о судьбе проекта будет принято в RTK к концу июня.