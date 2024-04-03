Незадолго до того, как в Ида-Вирумаа вернулась сырая и холодная погода, спасателям пришлось еще поработать над тушением сухой травы.
В Нарве сухая трава горела под высоковольтными проводами
Во вторник, 2 апреля, в четвертом часу дня было замечено возгорание сухой травы под линиями электропередачи на улице Раху в Нарве, о чем рассказали в Идаском спасательном центре.
Прибывшие на улицу Раху спасатели при помощи ручных инструментов затушили траву на площади в 300 квадратных метров, а кучи обгоревших веток залили водой.