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В Нарве сухая трава горела под высоковольтными проводами

Северное побережье
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В Нарве сухая трава горела под высоковольтными линиями электропередачи в районе улицы Раху.
В Нарве сухая трава горела под высоковольтными линиями электропередачи в районе улицы Раху. Фото: Ida päästekeskus

Незадолго до того, как в Ида-Вирумаа вернулась сырая и холодная погода, спасателям пришлось еще поработать над тушением сухой травы.

Во вторник, 2 апреля, в четвертом часу дня было замечено возгорание сухой травы под линиями электропередачи на улице Раху в Нарве, о чем рассказали в Идаском спасательном центре.

Прибывшие на улицу Раху спасатели при помощи ручных инструментов затушили траву на площади в 300 квадратных метров, а кучи обгоревших веток залили водой.

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Нарва
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