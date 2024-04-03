ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Насилию в отношениях в Эстонии подвергалось много женщин

Руководитель проекта в отделе демографической и социальной статистики Департамента статистики Яна Брунс уточнила, что 39% женщин пережили психологическое насилие, 13% - физическое (в том числе угрозы) и 9% - сексуальное насилие. Чаще всего с насилием сталкивались молодые женщины в возрасте 18-29 лет, реже всего - женщины пожилого возраста (65–74 года).

Психологическое насилие - наибольшая проблема

"С унижением или оскорблениями со стороны партнера наедине с ним или в присутствии других людей сталкивалось 29% женщин. 23% опрошенных указало, что партнер злился или безосновательно подозревал их в неверности, если они разговаривали с другим человеком", - объяснила Брунс.

Она добавила, что 19% женщин сталкивались в парных отношениях с поведением, которое пугало их, например, на них кричали или разбивали при них вещи.

Меньшая доля ответивших (16%) указала, что их партнер ограничивал встречи с друзьями или препятствовал занятиям по интересам или другой деятельности. По словам 13% респондентов их партнер контролировал, куда они ходят, то есть следил за ними через GPS, телефон или социальные сети.