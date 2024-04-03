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Йыхви оказался в марте самым снежным и бессолнечным местом Эстонии

Кюлли Крийс
, журналист
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В Ида-Вирумаа остатки снега отважно держались на земле еще и в середине марта.
В Ида-Вирумаа остатки снега отважно держались на земле еще и в середине марта. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Март нынче выдался более теплым, сухим и сумрачным, чем в среднем за продолжительный период, сообщило Агентство окружающей среды, подведя итоги месяца.

Среднесуточная температура в течение месяца была в основном выше средней долгосрочной и начиная с 19 марта была плюсовой. Средняя по Эстонии температура воздуха составила +2 градуса (норма -0,6 градуса), что обеспечило марту нынешнего года седьмое место в ряду данных начиная с 1922 года. По теплу последняя декада марта была тут даже на втором месте.

Самая низкая мартовская температура воздуха -10,4 градуса была зафиксирована 10 марта в Нарве и Тоома, а самая высокая - 31 марта в Валга, где температура воздуха повысилась до +21,3 градуса, что стало также новым мартовским рекордом тепла.

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