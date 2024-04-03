Йыхви оказался в марте самым снежным и бессолнечным местом Эстонии

Среднесуточная температура в течение месяца была в основном выше средней долгосрочной и начиная с 19 марта была плюсовой. Средняя по Эстонии температура воздуха составила +2 градуса (норма -0,6 градуса), что обеспечило марту нынешнего года седьмое место в ряду данных начиная с 1922 года. По теплу последняя декада марта была тут даже на втором месте.