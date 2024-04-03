Число безработных по Эстонии за неделю уменьшилось, но не в Ида-Вирумаа

На учете в Кассе по безработице по состоянию на 1 апреля стояли 54919 человек - это на 859 меньше, чем неделей ранее, так что уровень зарегистрированной безработицы снизился до 7,9%, пишет Rus.ERR.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он все же вырос с 13,7% до 13,8%. Общее количество зарегистрированных нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7940.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4,2%.

По последнему прогнозу Банка Эстонии, напоминает портал Rus.ERR, уровень безработицы в стране в 2024 году может вырасти до 9%.