Арво Аллер в четверг может стать вице-спикером Рийгикогу

Поддержать Аллера на выборах руководства Рийгикогу, которые состоятся в четверг, также пообещала, по данным "Postimees", другая оппозиционная партия Рийгикогу - Центристская партия. Член фракции Центристской партии Андрей Коробейник заявил, что они не будут выдвигать своего кандидата, а поддержат кандидата EKRE.

В то же время третья оппозиционная партия "Isamaa" пообещала выдвинуть своего кандидата - Юри Ратаса, который в настоящее время также является заместителем председателя Рийгикогу, но он был избран на этот пост, когда еще был членом Центристской партии.

У EKRE и Центристской партии на двоих больше голосов, чем у "Isamaa". Но результат будет зависеть и от того, как проголосуют депутаты правящей коалиции.

Согласно коалиционному соглашению, место спикера Рийгикогу принадлежит "Eesti 200", а место первого заместителя - Партии реформ. В соответствии с хорошей политической практикой, место второго заместителя председателя было отдано представителю оппозиционной партии. Именно за это место будут бороться Юри Ратас и Арво Аллер.

Арво Аллер, уроженец Кохтла-Ярве, в 1998-2019 годах был исполнительным руководителем Ида-Вирумааского союза хуторян, в 2019-2021 годах - министром сельской жизни, а в 2021-2023 годах - помощником старейшины Йыхвиской волости по хозяйственным вопросам и развитию.

На выборах в Рийгикогу в 2023 году Арво Аллер как первый номер EKRE в округе Ида-Вирумаа набрал 815 голосов и был избран с компенсационным мандатом благодаря высокой позиции в избирательном списке партии.