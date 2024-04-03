Этот вопрос подошел бы для какой-нибудь викторины: в какой уезд после Харьюмаа и Пярнумаа приезжает больше всего отечественных туристов? Для многих может оказаться неожиданностью, что это не Тартумаа, Вырумаа или Сааремаа. Таким уездом стал, оказывается, Ида-Вирумаа.
Эрик Гамзеев: Ида-Вирумаа становится одним из сильнейших туристических магнитов Эстонии
Если еще лет десять назад в остальной Эстонии довольно просто было встретить людей, никогда не бывавших в Ида-Вирумаа, то теперь таких придется поискать. Вопрос, скорее, в том, сколько раз в год кто-то приезжает в здешние края.
На дорогу от Таллинна и его окрестностей, где сосредоточено около половины жителей Эстонии, требуется всего два часа езды. Причин, чтобы предпринять такую поездку, становится все больше.
Своеобразная природа, расположенная между глинтом Финского залива и песчаным берегом Чудского озера, существовала в Ида-Вирумаа всегда. Ощутимого вреда не причинила ей также действующая здесь более столетия сланцевая промышленность. Скорее, последняя добавила привлекающие взгляд аксессуары, каковыми являются прежде всего возвышающиеся здесь терриконики и промышленные ландшафты. Часть из них уже обрели на сегодня новую жизнь притягательных для туристов объектов в качестве как шахтного музея в Кохтла-Нымме, так и водноспортивного центра в Айду или приключенческого центра на кивиылиской горе.
Между ними расположены сотни километров походных троп по побережью, болотам и дремучим лесам, где можно увидеть и медведя, и рысь, а также насладиться тишиной и пением птиц, причем вероятность встретить других людей там не особо велика.
Увлекающийся лыжами представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга говорит, что особой привилегией в Ида-Вирумаа является возможность в иной зимний вечер в одиночестве побегать на лыжах по холмистым паннъярвеским трассам между озерами и соснами. В отличие от столичных многолюдных лыжных трасс, тут не приходится беспокоиться о том, что какой-нибудь суровый лыжник-любитель, испытывающий нехватку времени и кислорода, отругает вас, если вы будете двигаться перед ним слишком медленно.
Правда, такая приватность сохранится в Ида-Вирумаа, очевидно, уже ненадолго, ведь количество активно двигающихся на природе людей растет и среди местных жителей. Однако новые места для занятий спортом служат также причиной, приводящей активных людей в Ида-Вирумаа как для занятий спортом, так и в поисках приключений. Этому содействуют также крупные мероприятия народного спорта, такие как Нарвский городской забег или лыжный марафон и веломарафон в Алутагузе, а также соревнования по экстремальному спорту. Они становились для части людей поводом впервые приехать в Ида-Вирумаа, после чего у них сложилась уже привычка приезжать сюда.
Превращение Ида-Вирумаа в один из сильнейших туристических магнитов Эстонии происходило шаг за шагом и естественным путем. Почти каждый год появлялись новые причины, из-за которых стоило приехать сюда и здесь находиться. В какой-то год появлялись новые спа, в другой - береговые променады либо приключенческие центры или музеи. Плюс к тому фестивали и крупные мероприятия.
В Ида-Вирумаа удалось довольно хорошо воспользоваться годами пандемии, когда выезд за пределы страны был ограничен. Тогда многие обнаружили, что одним из немногих уголков родины, которые еще не изучены основательно, является Ида-Вирумаа. В ходе путешествия выходного дня людям становилось ясно: на то, чтобы приятно провести время и отдохнуть в этом регионе, стоит потратить значительно больше времени.
"Превращение Ида-Вирумаа в туристический магнит поможет привлечь в регион больше другого предпринимательства и людей, а местную жизнь сделать более интересной".
Эрик Гамзеев, главный редактор
Двигателем роста посещаемости Ида-Вирумаа стал местный туристический кластер, объединивший местных туристических предпринимателей, и вот уже почти 15 лет совместными усилиями расширяет известность уезда. Это сообщество прошло медные трубы и закалилось в различных кризисах, и его умение объединять усилия лишь крепнет.
Недолго страдали также из-за того, что развертывание Россией полномасштабной войны в Украине привело к исчезновению более чем 100000 российских туристов. Вместо этого идет активная работа для того, чтобы привлечь теперь в Ида-Вирумаа больше финских туристов. На повестке дня вновь стоит запуск судоходной линии между Котка и Силламяэ, а также - почему бы и нет? - между Хельсинки и Силламяэ. Для финнов, привыкших часто ездить в регион Петербурга, но куда они теперь из-за восточной стены не ездят, Ида-Вирумаа может стать новым пунктом назначения, путь до которого недалек. Нарвская крепость с башней Германа является также, очевидно, наиболее привлекательным местом Европы, откуда можно бросить взгляд через реку на Россию и подумать о том, почему одно государство и его народ настолько злы на своих соседей.
До недавней Ида-Вирумааской туристической конференции в Кохтла-Нымме руководители местной туристической жизни вышли с двумя новыми целями - стать вторым после Таллинна туристическим местом Эстонии и добиться миллиона ночлегов туристов в год. Сейчас до этой цифры не хватает еще более полумиллиона. Однако 15 лет назад в Ида-Вирумаа туристов тоже приезжало наполовину меньше, чем сейчас.
С учетом той энергии, которой обладают ида-вирумааские турпредприниматели и местные самоуправления, не должно оставаться больших сомнений в том, что эта мечта о миллионе исполнится. Другое дело, насколько быстро. Однако хорошим знаком движения в данном направлении является то, что конкретные черты начинают обретать планы создания нескольких крупных гостиниц как в Нарве, Йыхви и Нарва-Йыэсуу, так и возле Чудского озера.
Одним из тех, кто собирается создать в Нарве гостиницу с более чем сотней номеров, является предприниматель Аллан Калдоя, модернизировавший в своем родном городе недвижимость по улице Линда, 2, где действуют сейчас театральный центр "Свободная сцена", студии ЭТВ, Дом эстонского языка и еще несколько учреждений. Калдоя говорит, что настолько хорошего времени, как сейчас, чтобы сделать что-то, в Ида-Вирумаа прежде не бывало.
Он приводит для сравнения, что его деду инженеру Лембиту Майсте сложно было строить Балтийскую электростанцию без компьютеров и современных средств связи и только по чертежам, а ведь сейчас все делать значительно проще.
Превращение Ида-Вирумаа в туристический магнит поможет также привлечь в регион больше другого предпринимательства и людей, а местную жизнь сделать более интересной.