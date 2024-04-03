Эрик Гамзеев: Ида-Вирумаа становится одним из сильнейших туристических магнитов Эстонии

Недолго страдали также из-за того, что развертывание Россией полномасштабной войны в Украине привело к исчезновению более чем 100000 российских туристов. Вместо этого идет активная работа для того, чтобы привлечь теперь в Ида-Вирумаа больше финских туристов. На повестке дня вновь стоит запуск судоходной линии между Котка и Силламяэ, а также - почему бы и нет? - между Хельсинки и Силламяэ. Для финнов, привыкших часто ездить в регион Петербурга, но куда они теперь из-за восточной стены не ездят, Ида-Вирумаа может стать новым пунктом назначения, путь до которого недалек. Нарвская крепость с башней Германа является также, очевидно, наиболее привлекательным местом Европы, откуда можно бросить взгляд через реку на Россию и подумать о том, почему одно государство и его народ настолько злы на своих соседей.