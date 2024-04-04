ОДИН ВОПРОС ⟩ Обязывает ли покупать согласие на покупку товара, данное по телефону?

КРИСТИНА ТАММАРУ (руководитель отдела консультирования потребителей и юридических лиц Департамента защиты прав потребителей и технического надзора):

- Когда потребитель устно принимает предложение, сделанное по телефону, договор еще не заключен. Торговец должен подтвердить сказанное по телефону в письменном виде, например, письмом по электронной почте или сообщением, а потребитель должен также письменно согласиться с заказом.

Если торговец прислал сообщение или письмо с просьбой письменно подтвердить заключение договора, потребителю важно найти время, чтобы спокойно обдумать, готов ли он купить и потребить предлагаемые товары или услуги и оплатить счета в оговоренный срок.

Однако если торговец не подтвердил в письменной форме договоренность с потребителем по телефону, то доставленный потребителю товар не считается заказанным. В такой ситуации у торговца нет оснований для выставления счета потребителю, и потребитель не обязан принимать товар или оплачивать счета.