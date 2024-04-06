Мало кто верил, что новое кафе-кондитерская "Croissant", открывшееся прошлым летом в Кохтла-Ярве, долго продержится - в маленьком эстонском городе нет традиции пить по утрам кофе со свежайшим круассаном, как, например, во Франции или Италии. Вопреки прогнозам, кафе не только выдерживает конкуренцию, но и развивается, превращаясь в уютное место проведения досуга. Здесь бывают аншлаги. Как завоевать признание? Об этом мы говорили с хозяйкой Оксаной Угринчук.
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От круассанов до концертов ⟩ В кафе "Croissant" можно не только полакомиться, но и развлечься
Небольшое здание между двух дорог на Ярвекюла теэ, 79а, пустовавшее долгое время, снаружи практически не изменилось, зато внутри - значительно: светло, красиво, вкусно пахнет и встречают приветливо. В такое место, безусловно, хочется вернуться. По словам Оксаны Угринчук, многие возвращаются, и не только за свежей выпечкой.