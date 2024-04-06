От круассанов до концертов ⟩ В кафе "Croissant" можно не только полакомиться, но и развлечься

Оксана Угринчук хоть и сделала ставку на круассаны, но ими не ограничивается - постоянно придумывает новые десерты и блюда.

Мало кто верил, что новое кафе-кондитерская "Croissant", открывшееся прошлым летом в Кохтла-Ярве, долго продержится - в маленьком эстонском городе нет традиции пить по утрам кофе со свежайшим круассаном, как, например, во Франции или Италии. Вопреки прогнозам, кафе не только выдерживает конкуренцию, но и развивается, превращаясь в уютное место проведения досуга. Здесь бывают аншлаги. Как завоевать признание? Об этом мы говорили с хозяйкой Оксаной Угринчук.