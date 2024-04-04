ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Медлить больше нельзя - пришла пора действовать

В рамках самой крупной меры промышленных инвестиций, в случае которой долгое время говорили только об одном крупном проекте - нарвском заводе магнитов, на сегодня распределено уже более четверти из ее 153 миллионов евро, и множество ходатайств еще рассматриваются и оцениваются. Дела начали двигаться и в других мерах, хотя запаса еще хватает.

Однако сонливость на старте привела к тому, что с другой стороны начинают поджимать сроки. Большая часть создаваемых при поддержке фонда справедливого перехода предприятий и прочих начинаний должны быть готовы уже через два с небольшим года. Если учесть, что прежняя практика показывает, как разные вещи оказываются готовы - как по видимым, так и по непредвиденным причинам - скорее несколько позже, нежели раньше, то вероятность вовремя прийти на финиш в случае многих начинаний с каждым днем тает. Это может заставить некоторых потенциальных ходатаев отказаться от своих намерений.

Тут эстонским политикам стоит повоевать в Евросоюзе за то, чтобы в обоснованных случаях можно было получить отсрочку. С другой стороны, ида-вируским самоуправлениям надо начать спринтерскими темпами вести производства по связанным с этими начинаниями разрешениям и прочим необходимым бумагам, следя при этом за тем, чтобы не возникало противоречий между законами и местными интересами.