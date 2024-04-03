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Йыхвиская гимназия из-за ошибки опустилась в рейтинговой таблице школ

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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"Для нас показателем номер один является число поступающих в университеты. Наша ошибка, что мы не проверили сразу детально таблицу "Postimees", - сказала директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт, добавив, что учителя обнаружили ошибку только на наружной рекламе Кохтла-Ярвеской гимназии.
"Для нас показателем номер один является число поступающих в университеты. Наша ошибка, что мы не проверили сразу детально таблицу "Postimees", - сказала директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт, добавив, что учителя обнаружили ошибку только на наружной рекламе Кохтла-Ярвеской гимназии. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеская гимназия убрала свою уличную рекламу от Тойлаской гимназии, так как в таблице госэкзаменов результат Йыхвиской гимназии был указан с ошибкой.

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур сказал "Северному побережью", что использовал в рекламе рейтинговую таблицу госэкзамена из газеты "Postimees". "Я доверился этой таблице, так как с прежнего времени знал, что в разработке методики горячо участвовали математики из Таллиннской реальной школы и Тартуской гимназии Треффнера. Методика достойна доверия, просто с данными ошиблись, что и обнаружили йыхвиские учителя".

В рейтинговой таблице "Postimees" отметка Йыхвиской гимназии по английскому языку была 19 - для сравнения: в Кохтла-Ярвеской гимназии она составила 47,9, а в Тойлаской гимназии - 36,7. "Девятнадцать - это количество прошедших кембриджский тест в нашей школе. Средняя сумма баллов на госэкзамене по английскому языку составила 66", - сказала директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт.

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