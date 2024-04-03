Йыхвиская гимназия из-за ошибки опустилась в рейтинговой таблице школ

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур сказал "Северному побережью", что использовал в рекламе рейтинговую таблицу госэкзамена из газеты "Postimees". "Я доверился этой таблице, так как с прежнего времени знал, что в разработке методики горячо участвовали математики из Таллиннской реальной школы и Тартуской гимназии Треффнера. Методика достойна доверия, просто с данными ошиблись, что и обнаружили йыхвиские учителя".