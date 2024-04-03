Руководству города Кохтла-Ярве торжественно представлена новая футбольная команда, созданная совместными усилиями спортклубов "Noova" и "Kohtla-Järve Jalgpallikool FC Storm". Объединенная команда получила название "Kohtla-Järve Linnameeskond" ("Городская команда Кохтла-Ярве").
В Кохтла-Ярве учреждена городская футбольная команда
Как сообщили в горуправе и на веб-странице Кохтла-Ярве, новая городская команда объединяет талантливых воспитанников двух клубов, которые будут представлять город на чемпионатах Эстонии среди юношей U19 и среди взрослых.
Согласно правилам, команда "Kohtla-Järve Linnameeskond" начнет выступать в третьей лиге, чтобы далее повышать уровень и выйти в высшие лиги. Первый официальный матч в третьей лиге городская команда проведет 6 апреля на искусственном поле Спортивного центра Кохтла-Ярве, выйдя против местного соперника - "Lootus Järve". Начало матча в 17.00.
Член правления футбольного клуба "Noova" Артур Корепанов отметил, что основная цель местных футболистов - совместно с другими клубами развивать футбольную структуру Кохтла-Ярве, расширять круг поддержки и достойно представлять города на различных чемпионатах.
Главный специалист по спорту из горуправы Кохтла-Ярве Михкель Кург прокомментировал создание новой городской команды: "Мы долгое время обсуждали с местными футбольными клубами возможности повышения качества клубов города Кохтла-Ярве и общего уровня футбола. Футбол является самым популярным видом спорта в городе и всем регионе. Здесь ключевым является сотрудничество как между действующими клубами, так и между клубами и городом. Считаю, что в городе, подобном Кохтла-Ярве, вместо нескольких малых клубов на некоторых видах спорта должна быть одна сильная организация, занимающаяся развитием этого вида спорта как среди молодежи, так и среди взрослых. Создание "Kohtla-Järve Linnameeskond" является одним из шагов в этом направлении, и, надеюсь, в ближайшем будущем последуют и другие подобные шаги."