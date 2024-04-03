В Кохтла-Ярве учреждена городская футбольная команда

Главный специалист по спорту из горуправы Кохтла-Ярве Михкель Кург прокомментировал создание новой городской команды: "Мы долгое время обсуждали с местными футбольными клубами возможности повышения качества клубов города Кохтла-Ярве и общего уровня футбола. Футбол является самым популярным видом спорта в городе и всем регионе. Здесь ключевым является сотрудничество как между действующими клубами, так и между клубами и городом. Считаю, что в городе, подобном Кохтла-Ярве, вместо нескольких малых клубов на некоторых видах спорта должна быть одна сильная организация, занимающаяся развитием этого вида спорта как среди молодежи, так и среди взрослых. Создание "Kohtla-Järve Linnameeskond" является одним из шагов в этом направлении, и, надеюсь, в ближайшем будущем последуют и другие подобные шаги."