Кохтла-Ярве и Йыхви начали сотрудничать в сферах спорта и образования по интересам

Церемония подписания состоялась 3 апреля в Кохтла-Ярвеском спортивном центре WIRU.

Важной частью соглашения является обязательство Кохтла-Ярвеской горуправы выдавать гарантийные письма о плате за обучение детей из Кохтла-Ярве, обучающихся в Йыхвиской спортшколе по специализациям, недоступным в спортивных клубах Кохтла-Ярве.

Цель заключенного соглашения - повышение качества услуг и эффективное использование спортивных объектов в обоих самоуправлениях. По словам мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело, учитывая нехватку ресурсов, разумно избегать дублирования крупных и дорогих объектов, передает "Актуальная камера".

"Это хороший пример совместной работы, когда различные объекты культуры или спорта можно рационально использовать сообща. Надеюсь, в будущем наше сотрудничество расшириться и на другие области. Например, в Йыхви отличный концертный зал и еще несколько объектов, которых нет у нас, и наоборот. Это сотрудничество могло бы расшириться на сферу культуры и образования, чтобы использовать инфраструктуру оптимально. Нет смысла каждые пять километров строить большие спортивные или культурные объекты", - прокомментировал Казело.

"Самое важное, что дети смогут использовать спортивные объекты для тренировок, которых нет у них в городе. В первую очередь это касается отличного бассейна в Кохтла-Ярве и стадиона для легкой атлетики в Йыхви. Что касается бассейна, то здесь всегда плотный график и нашим спортсменам сложно попасть. Надеюсь, после подписания договора возможности и условия для них улучшатся", - сказала старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель, которую цитирует Rus.ERR.