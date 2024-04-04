Невероятные мошеннические схемы! Выманивают не только деньги, но и собственность

- Второго апреля женщине 27 лет поступил звонок. Звонивший говорил на русском языке и утверждал, что работает в Telia. Мошенник сказал, что если женщина не продлит договор, то она не сможет больше пользоваться своим телефонным номером. Для продления договора женщина сообщила мошеннику свой личный код и заверила договор при помощи кодов Smart-ID. После сделки женщине поступил следующий звонок от другого человека, который утверждал, что работает в госучреждении и видит, что мошенники взяли на ее имя кредит. Звонивший заявил, что следует действовать незамедлительно и перенаправил звонок якобы в банк. Женщине были даны указания, чтобы она взяла кредит размере 18000 евро. Лже-сотрудник банка заверил, что таким образом он сможет аннулировать кредит, взятый злоумышленниками. Затем женщина должна была для погашения кредита отнести деньги в почтомат. В результате, сама того не зная, она отправила крупную сумму прямо мошенникам, - описал ситуацию полицейский и добавил, что позже женщине поступил еще один звонок.