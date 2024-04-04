Поступили сообщения о нескольких случаях, когда у людей помимо денег мошенники выманили также квартиру и машину. Полиция просит всех быть бдительными и предупредить своих близких о таких мошеннических схемах.
Невероятные мошеннические схемы! Выманивают не только деньги, но и собственность
Руководитель группы по расследованию скрытых преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Максим Розгонюк описывает случай, кажущийся невероятным: женщина отдала преступникам в общей сложности 21000 евро и чуть было не лишилась жилья.
- Второго апреля женщине 27 лет поступил звонок. Звонивший говорил на русском языке и утверждал, что работает в Telia. Мошенник сказал, что если женщина не продлит договор, то она не сможет больше пользоваться своим телефонным номером. Для продления договора женщина сообщила мошеннику свой личный код и заверила договор при помощи кодов Smart-ID. После сделки женщине поступил следующий звонок от другого человека, который утверждал, что работает в госучреждении и видит, что мошенники взяли на ее имя кредит. Звонивший заявил, что следует действовать незамедлительно и перенаправил звонок якобы в банк. Женщине были даны указания, чтобы она взяла кредит размере 18000 евро. Лже-сотрудник банка заверил, что таким образом он сможет аннулировать кредит, взятый злоумышленниками. Затем женщина должна была для погашения кредита отнести деньги в почтомат. В результате, сама того не зная, она отправила крупную сумму прямо мошенникам, - описал ситуацию полицейский и добавил, что позже женщине поступил еще один звонок.
На этот раз ей предложили принять участие в секретной операции с целью поимки неблагонадежных работников. Для этого жертву мошенничества попросили выставить на продажу свою машину. По словам звонившего, это лишь мнимая продажа, то есть позже машина якобы будет возвращена.
- От продажи машины женщина выручила 3000 евро, эту сумму она также положила в автомат для посылок. Видимо, злоумышленники решили, что женщину можно обманывать бесконечно, и прислали к ней домой маклера, который должен был помочь ей с продажей жилья. В этот момент женщина почувствовала неладное и решила обратиться в полицию, - рассказал Розгонюк.
Аналогичный звонок, якобы из Elisa, а позже - из службы поддержки Smart-ID поступил 1 апреля 48-летнему мужчине. Он передал мошенникам личный код для продления договора на услуги мобильной связи и заверил договор кодами Smart-ID. Позже он отнес в почтомат 3000 евро, чтобы "помочь спецслужбам схватить мошенников". Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и сообщил об этом в полицию. Полиция в тот же день по горячим следам задержала 27-летнего подозреваемого, чья связь с этим преступлением сейчас выясняется.
Второго апреля несчастливый день был и у 76-летней женщины, которая лишилась как своей квартиры, так и вырученных от продажи 94500 евро. Женщине поступил звонок на русском языке от лже-полицейских, которые привлекли ее к тайной операции с целью поимки неблагонадежных маклеров. Не предчувствуя беды, женщина согласилась помочь и под руководством злоумышленников выставила на продажу свою квартиру. Она также сходила к нотариусу, где подписала сделку и отдала полученные от продажи наличные курьеру, который, судя по всему, также был мошенником.
По словам Розгонюка, полиция работает круглые сутки, чтобы задержать этих преступников.
- Я уверяю и подчеркиваю, что ни полиция, ни какое-либо другое предприятие не просит людей относить наличные в посылочные автоматы. Также в Эстонии полиция не привлекает простых граждан для участия в секретных операциях по задержанию неблагонадежных работников. Если вам поступит звонок, в ходе которого звонящий попытается узнать ваши личные данные, если поступит просьба заверить сделку при помощи PIN-кодов, или же если вас попытаются привлечь к секретной операции, немедленно прервите этот звонок! Разумеется, нельзя откликаться и на предложение "мнимой" продажи своей собственности, будь то автомобиль, жилье или другие ценные вещи. В противном случае вы лишитесь и денег, и своего имущества, - заявил Розгонюк и еще раз подчеркнул, что просит всех людей рассказать об этих мошеннических схемах всем своим близким.