Сетевые преступники похитили данные о владельцах многих тысяч клиентских карт

Госпрокурор Вахур Верте отметил, что киберпреступники действуют целенаправленно с тем, чтобы заполучить более деликатные данные. "Люди всё больше вынуждены доверять свои данные поставщикам услуг, поскольку цифровое ведение дел и хранение данных значительно эффективнее и удобнее, чем в бумажном виде. Поэтому люди верят, что поставщики услуг серьезно относятся к защите их данных. Это доверие легко потерять, но трудно восстановить. Особенно ответственно к кибербезопасности должны относиться компании, которые занимаются обработкой данных о здоровье или других деликатных данных людей", - отметил Верте.

По словам гендиректора Инспекции по защите данных Пилле Лехис, очередной случай демонстрирует, что защита данных является для предпринимателей второстепенной. "Компании и учреждения должны серьезно задуматься об увеличении инвестиций в обеспечение безопасности. Ущерб от подобного инцидента не только материальный, а он подрывает доверие и репутацию. Мы просим людей в свете данного инцидента критически отнестись также к предоставлению своих персональных данных для клиентских аккаунтов. Предоставленное согласие можно в любой момент отозвать, но предоставленные уже данные окончательно удалить не удастся. Мы должны и сами интересоваться тем, какие данные о нас имеются, в каких целях их собирают, и кто имеет к ним доступ. Данные стали для каждого конкретного человека самой важной и ценной валютой. Торгуйте ими ответственно, потому что ценность этой валюты растет с каждым днем".