Компания "Allium UPI", занимающаяся аптечными и больничными товарами, сообщила, что в администрируемую ею систему клиентских карт был произведен незаконный вход и из системы были загружены личные коды, данные о покупках и контактные данные клиентов. Обстоятельства будут выяснены в ходе возбужденных уголовного и надзорного производств, о чем заявили совместно Центральная криминальная полиция, Государственная прокуратура, Инспекция по защите данных и Департамент государственной инфосистемы.
Сетевые преступники похитили данные о владельцах многих тысяч клиентских карт
Уголовное производство возбуждено по статье о незаконном получении доступа к компьютерной системе. Расследование производство проводит бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции под руководством государственной прокуратуры. Надзорным производством занята Инспекция по защите данных.
На данный момент установлено, что из базы данных "Allium UPI" были загружены личные коды около 700 тысяч владельцев клиентских карт Apotheka, Apotheka Beauty и PetCity, более 400 тысяч адресов электронной почты, около 60 тысяч домашних адресов и около 30 тысяч телефонных номеров.
Также возможно установить, какие безрецептурные лекарства и прочие аптечные товары были куплены в период с 2014 по 2020 год, но это не касается рецептурных лекарств.
Людей, чьи данные были незаконно загружены, компания "Allium UPI" уведомит лично по электронной почте.
- Людей, чьи данные утекли, просят в случае возникновения вопросов обратиться напрямую в компанию "Allium UPI" или в компании "Apotheka", "Apotheka Beauty" или "PetCity", у которых единую программу лояльности клиентов администрирует "Allium UPI".
Глава бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Аго Амбур сказал, что целью полиции является выяснить, кто за этим стоит. "С момента обнаружения совершения преступления полиция тесно сотрудничала с разными странами, чтобы по горячим следам установить преступника. По имеющейся сейчас у полиции информации, утекшие данные не были использованы в преступных целях, но киберпреступность является международной, и подобные утечки умело используют и другие мошенники. Поэтому мы просим всех быть бдительными, если с вами свяжется в связи этой утечкой данных кто-нибудь кроме "Allium UPI", поскольку мошенники могут сейчас, воспользовавшись ситуацией, попытаться заполучить деньги или данные людей. "Allium UPI" уведомит о случившемся всех, чьи данные были загружены, но при этом у людей не будут запрашивать дополнительные данные", - подчеркнул Амбур.
Госпрокурор Вахур Верте отметил, что киберпреступники действуют целенаправленно с тем, чтобы заполучить более деликатные данные. "Люди всё больше вынуждены доверять свои данные поставщикам услуг, поскольку цифровое ведение дел и хранение данных значительно эффективнее и удобнее, чем в бумажном виде. Поэтому люди верят, что поставщики услуг серьезно относятся к защите их данных. Это доверие легко потерять, но трудно восстановить. Особенно ответственно к кибербезопасности должны относиться компании, которые занимаются обработкой данных о здоровье или других деликатных данных людей", - отметил Верте.
По словам гендиректора Инспекции по защите данных Пилле Лехис, очередной случай демонстрирует, что защита данных является для предпринимателей второстепенной. "Компании и учреждения должны серьезно задуматься об увеличении инвестиций в обеспечение безопасности. Ущерб от подобного инцидента не только материальный, а он подрывает доверие и репутацию. Мы просим людей в свете данного инцидента критически отнестись также к предоставлению своих персональных данных для клиентских аккаунтов. Предоставленное согласие можно в любой момент отозвать, но предоставленные уже данные окончательно удалить не удастся. Мы должны и сами интересоваться тем, какие данные о нас имеются, в каких целях их собирают, и кто имеет к ним доступ. Данные стали для каждого конкретного человека самой важной и ценной валютой. Торгуйте ими ответственно, потому что ценность этой валюты растет с каждым днем".
Глава отдела по решению инцидентов Департамента государственной инфосистемы (CERT-EE) Вейкко Раасуке объяснил, что имеющая серьезные последствия кибератака против компаний или учреждения, начинается зачастую с захвата аккаунта одного из работников: "Для получения имени пользователя и пароля преступники могут использовать вредоносную программу, которая устанавливается на компьютер работника через зараженное приложение в электронном письме или загруженного из ненадежного источника пиратского ПО. Для того, чтобы преступники не смогли сразу зайти в систему с помощью утекшего пароля, необходимо использовать двухфакторную аутентификацию. Также через Интернет должны быть доступны только необходимые инфосистемы и услуги, которые необходимо обезопасить с помощью VPN или иного решения. К сожалению, из автоматического мониторинга CERT-EE следует, например, что в Эстонии по-прежнему более 1000 удаленных рабочих столов свободно доступны по Интернету".