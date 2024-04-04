Нарвский политик и предприниматель Вадим Орлов, после скандала в Нарвском музее исключенный из Партии реформ, а затем со дня уволенный из Ида-Вируского инвестиционного агентства (IVIA), намерен в суде добиваться признания своего сокращения незаконным.
Вадим Орлов намерен отсудить у IVIA деньги за увольнение, но возвращаться туда на работу не хочет
Вадим Орлов неделей ранее отказал "Северному побережью" в комментариях насчет своих планов после увольнения из IVIA, но в интервью "Деловым ведомостям" он все же подтвердил, что нанял адвоката и планирует добиться, чтобы суд признал его сокращение незаконным.
Орлов рассказал деловому изданию, что если победит в суде, то компенсирует затраты на адвоката и вернет неполученную за время разбирательства зарплату, однако возвращаться на работу в IVIA не желает. Дескть, прежде это было "браком по любви", а устраивать теперь "брак по расчету" он не хочет.
Формально Орлов уволен по сокращению в связи с якобы реорганизацией IVIA, но сам он уверен, что дело в другом. "Не было никаких причин для реструктуризации - это раз. А второе, когда идет реструктуризация и сокращение, начинают с тех, кого взяли на работу недавно, - сказал Орлов "Деловым ведомостям". - Мы (в IVIA) буквально только что, с 1 марта приняли на работу реформиста Эрика Сечкова, которого уволили из вице-мэров Кохтла-Ярве. Понятно, что его пристроили, учитывая, что IVIA планирует получить почти 20 миллионов из Фонда справедливого перехода. Его пристроили, потому что он входит в правление округа Партии реформ по Ида-Вирумаа. Просто создали политическую должность".
Орлов также повторил, что на члена правления IVIA Теэта Куусмика оказывали давление, чтобы тот сократил Вадима Орлова, руководящего Нарвским промышленным парком в структуре Ида-Вируского инвестиционного агентства.
- Когда мы встретились с Теэтом Куусмиком в первый раз, он сказал: "Вадим, на меня идет сильное давление. Я не знаю, справлюсь я с этим или нет". А позже он сказал, что если он меня в пятницу не сократит, то на ближайшем заседании совета будет рассматриваться вопрос о нем самом, - рассказал Орлов.
Сам Куусмик ранее в комментарии "Северному побережью" отрицал факт давления. При этом причину увольнения Орлова руководитель IVIA все же не сообщил. "Это - дело между организацией и работником, и я не должен это комментировать", - публично заявляет Куусмик.
В настоящее время в команде IVIA под руководством Куусмика остаются, среди прочих работников, супруга Вадима Орлова - Ирина Орлова, занимающаяся руководством проектом, а также его давний бизнес-партнер Михаил Бедюхов.
У Орлова и Бедюхова на равных паях своя частная фирма "Personal Service", занимающаяся, согласно данным Коммерческого регистра, финансовыми консультациями и сдачей рабочей силы в аренду.
Напомним, в начале марта в Нарвском музее разгорелся скандал: двое из шести членов совета музея - Вадим Орлов и Алексей Мяги, оба являющиеся членами Нарвского горсобрания, выдвинули список вопросов и претензий в адрес директора музея Марии Сморжевских-Смирновой за то, что под ее руководством музей имел отношение к листовке, распространенной по домам нарвитян к 80-й годовщине мартовских бомбардировок. На листовке изображены разбомбленные советской и российской армиями школы в Нарве в 1944 году и в Украине в 2022 году, а в пояснении сказано, что Россия всегда совершала военные преступления.
Критические высказывания Мяги и Орлова были восприняты многими как антиэстонские, а Союз музеев Эстонии и министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ) независимо друг от друга предложили мэру Нарвы Яану Тоотсу (Центристская партия) отозвать из совета музея Мяги и Орлова как тех, кто распространяют российские изложения исторических событий. Тоотс все же не стал их отзывать. Зато Партия реформ 20 марта исключила Орлова из своих рядов, как человека, наносящего ущерб партийному имиджу.
Спустя еще день, 21 марта, стало известно, что Орлова со дня увольняют из Ида-Вируского инвестиционного агентства, в котором он 14 лет занимался развитием Нарвского промышленного парка и привлечением туда новых предпринимателей и предприятий.
В разгар скандала Вадим Орлов писал на своей личной странице в соцсети, что исходящая от него с Алексеем Мяги критика касается исключительно денежного аспекта истории с выставкой и листовкой. Дескать, потратившийся на это музей сейчас в предбанкротном состоянии, не может своевременно оплачивать счета за отопление и электричество, так что дополнительные расходы на печатание и распространение листовки не кажутся членам совета целесообразными. "Лично я ни в своем аккаунте (в соцсети), ни в комментариях не призывал ни к каким враждебным действиям", - озадаченно оправдывался Орлов, считающий, что его обвинили, не вникая в суть дела.