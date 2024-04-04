Вадим Орлов намерен отсудить у IVIA деньги за увольнение, но возвращаться туда на работу не хочет

- Когда мы встретились с Теэтом Куусмиком в первый раз, он сказал: "Вадим, на меня идет сильное давление. Я не знаю, справлюсь я с этим или нет". А позже он сказал, что если он меня в пятницу не сократит, то на ближайшем заседании совета будет рассматриваться вопрос о нем самом, - рассказал Орлов.

Сам Куусмик ранее в комментарии "Северному побережью" отрицал факт давления. При этом причину увольнения Орлова руководитель IVIA все же не сообщил. "Это - дело между организацией и работником, и я не должен это комментировать", - публично заявляет Куусмик.

В настоящее время в команде IVIA под руководством Куусмика остаются, среди прочих работников, супруга Вадима Орлова - Ирина Орлова, занимающаяся руководством проектом, а также его давний бизнес-партнер Михаил Бедюхов.

У Орлова и Бедюхова на равных паях своя частная фирма "Personal Service", занимающаяся, согласно данным Коммерческого регистра, финансовыми консультациями и сдачей рабочей силы в аренду.